❗ US500 bate novos máximos
O Federal Open Market Committee (FOMC) acaba de anunciar a sua última decisão em torno da política monetária. A Reserva Federal Americana...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Federal Open Market Committee (FOMC) acaba de anunciar a sua última decisão em torno da política monetária. A Reserva Federal Americana...
Meta: É a única ação de Metaverse? Meta visa construir a plataforma informática da próxima geração...
Meta: É a única ação de Metaverse? Meta visa construir a plataforma informática da próxima geração...
O USDCAD reagiu em alta na sequência da divulgação dos dados otimistas dos Estados Unidos, divulgados hoje (ISM de serviços...
O USDCAD reagiu em alta na sequência da divulgação dos dados otimistas dos Estados Unidos, divulgados hoje (ISM de serviços...
As ações da Playtika Holding (PLTK.US) registam o pior desempenho entre as cotadas norte-americanas durante o dia de hoje. A empresa...
As ações da Playtika Holding (PLTK.US) registam o pior desempenho entre as cotadas norte-americanas durante o dia de hoje. A empresa...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
Vários dados macroeconómicos nos Estados Unidos foram divulgados esta tarde. A revisão do índice PMI de serviços para...
Vários dados macroeconómicos nos Estados Unidos foram divulgados esta tarde. A revisão do índice PMI de serviços para...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo fraco desempenho do PSI-20 que segue a desvalorizar mais de 1,8%. O fraco desempenho da bolsa portuguesa...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo fraco desempenho do PSI-20 que segue a desvalorizar mais de 1,8%. O fraco desempenho da bolsa portuguesa...
A Polkadot anunciou a data de lançamento para o seu novo projeto "parachains". Após o anúncio, o preço da POLKADOT...
A Polkadot anunciou a data de lançamento para o seu novo projeto "parachains". Após o anúncio, o preço da POLKADOT...
O relatório do ADP do emprego nos EUA em Outubro foi divulgado às 13:15h. Esperava-se que os dados apresentassem um aumento de 400 mil empregos....
O relatório do ADP do emprego nos EUA em Outubro foi divulgado às 13:15h. Esperava-se que os dados apresentassem um aumento de 400 mil empregos....
As ações da Lyft (LYFT.US), a empresa norte-americana, estão a ser negociadas em alta, valorizando mais de 13% durante o pré-mercado....
As ações da Lyft (LYFT.US), a empresa norte-americana, estão a ser negociadas em alta, valorizando mais de 13% durante o pré-mercado....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador