US OPEN: Índices de Wall Street continuam a ser negociados em máximos
Índices norte-americanos continuam a ser negociados em máximos Ações da Under Armour (UAA.US) disparam depois da empresa...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Pfizer (PFE.US) subiram significativamente durante o "pre-market" após a empresa farmacêutica ter...
Ouro Metais preciosos de uso mais industrial - como o paládio e platina - superaram o desempenho do ouro e da prata nos últimos dois...
Índices europeus seguem mistos DE30 está a ser negociado em máximos dos últimos 2 meses Ações...
As criptomoedas estão hoje a ser negociadas em terreno positivo com o Bitcoin e o Ethereum a serem negociados acima dos 3%. O desempenho sólido...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo fraco desempenho dos índices europeus. A bolsa portuguesa não é indiferente...
Os índices norte-americanos registaram um bom desempenho durante a primeira sessão de negociação desta semana. Até agora,...
Índices europeus tentam recuperar das perdas iniciais Revisão dos índices PMI de Outubro de fabrico Dia de Earnings...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,18%, o Dow Jones subiu 0,26% e o Nasdaq saltou...
