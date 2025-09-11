Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/11/2021
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,18%, o Dow Jones subiu 0,26% e o Nasdaq saltou...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os relatórios preliminares sobre a evolução do PIB no 3º trimestre de 2021 dos países europeus acabou por se revelar misto....
