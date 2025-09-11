Mercados ignoram os relatórios mistos do PIB na Europa
Os relatórios preliminares sobre a evolução do PIB no 3º trimestre de 2021 dos países europeus acabou por se revelar misto....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os relatórios preliminares sobre a evolução do PIB no 3º trimestre de 2021 dos países europeus acabou por se revelar misto....
Os futuros dos EUA recuaram após o fecho da sessão em Wall Street ontem. Os fracos relatórios das earnings do 3º trimestre da...
Índices europeus continuam a ser negociados em baixa Dados sobre o PIB dos países da União Europeia Earnings...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,98%, o Dow Jones adicionou...
Economia americana cresce apenas 2% no terceiro trimestre Os pedidos de subsídio de desemprego caem para novos mínimos pandémicos Os...
Os índices dos EUA estão a ser negociados em alta durante a sessão de hoje, à medida que os earnings das principais...
A bolsa portuguesa segue em terreno positivo durante a sessão de hoje, apesar do fraco desempenho dos pares europeus. O PSI-20 encontra-se...
A economia dos EUA cresceu 2,0% no terceiro trimestre, após um crescimento de 6,7% no período de três meses anterior, ligeiramente...
A decisão do BCE acabou por não trazer qualquer tipo de novidades para o mercado - o Banco deixou as definições de política...
The ECB left monetary policy unchanged during its October meeting. Interest rates were kept at record-low levels and the PEPP quota was maintained at €1.85...
A Microsoft (MSFT.US) valorizou mais de 4% durante a sessão de ontem depois de a empresa ter apresentado novamente resultados sólidos. O...
