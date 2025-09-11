🧨CAD valoriza após a decisão do BoC❗
O Banco do Canadá deixou as taxas de juro inalteradas no limite inferior efetivo de 0,25%, como os investidores esperavam. Surpreendentemente,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco do Canadá deixou as taxas de juro inalteradas no limite inferior efetivo de 0,25%, como os investidores esperavam. Surpreendentemente,...
OURO Vamos começar por analisar o gráfico do ouro depois do metal precioso não ter conseguido quebrar acima da marca dos $1,810...
As ações da Boeing (BA.US) subiram cerca de 0,50% durante o pré-mercado após a empresa ter apresentado uma perda trimestral...
A Bitcoin tem estado a recuperar fortemente depois de ter sido lançado o primeiro ETF com futuros de Bitcoin. Apesar do bom momento da BTC,...
Índices europeus seguem em baixa DE30 recua depois de ter testado uma importante zona de resistência Resultados trimestrais...
Após o sólido desempenho das criptomoedas durante a semana passada, o mercado está a começar a dar sinais de correção....
O Banco do Canadá deverá anunciar a sua decisão sobre a política monetária hoje às 15:00. Espera-se que as taxas...
índices europeus seguem em baixa O Banco do Canadá pode anunciar o início da fase de reinvestimento do QE Divulgações...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem a registarem ganhos ligeiros. O S&P 500 ganhou 0,18%, o Dow...
