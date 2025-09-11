Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/10/2021
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem a registarem ganhos ligeiros. O S&P 500 ganhou 0,18%, o Dow...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As acções da DraftKings (DKNG.US) subiram 6% durante a sessão de hoje após a empresa de apostas desportivas ter eliminado...
O Credit Suisse deu uma recommendação para o par USDJPY. O banco recomenda uma posição longa nos seguites níveis: Entrada:...
As acções da Tesla (TSLA.US) subiram quase 5,0% durante a sessão de hoje, prolongando os ganhos de ontem e atingindo um novo máximo...
O índice de Confiança do Consumidor do US Conference Board aumentou inesperadamente para 113,8 em Outubro, a partir dos 109,3 do mês...
As criptomoedas registaram entradas no total de 1,5 mil milhões de dólares na semana passada, o que constitui um novo recorde a meio...
Petróleo O WTI atingiu 85 dólares por barril no início desta semana, pela primeira vez desde o final de 2014 A Goldman Sachs...
Os mercados europeus negoceiam em alta DE30 atinge máximo de 6 semanas perto dos 15.750 pts Divulgação...
