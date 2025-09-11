Divulgações de resultdos mais importantes desta semana (25.10.2021)
A época de divulgação de resultados nos EUA está em pleno andamento e a semana que se avizinha parece ser a maior de sempre....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A época de divulgação de resultados nos EUA está em pleno andamento e a semana que se avizinha parece ser a maior de sempre....
Os mercados europeus transaccionam em alta DE30 testa o limite superior do range Os mercados bolsistas europeus estão...
Os mercados europeus transaccionam em alta DE30 testa o limite superior do range Os mercados bolsistas europeus estão...
Neste webinar vamos discutir: Como é que os mercados ultrapassaram os últimos riscos? O que é que aprendermos com a earnings...
Neste webinar vamos discutir: Como é que os mercados ultrapassaram os últimos riscos? O que é que aprendermos com a earnings...
Os índices de acções dos EUA continuaram a recuperar da correcção de Setembro da semana passada. Enquanto o S&P...
Os índices de acções dos EUA continuaram a recuperar da correcção de Setembro da semana passada. Enquanto o S&P...
Os mercados europeus abriram flat Índice IFO alemão para Outubro Ganhos do Facebook do 3º trimestre Os...
Os mercados europeus abriram flat Índice IFO alemão para Outubro Ganhos do Facebook do 3º trimestre Os...
O sentimento na Ásia foi misto no início da nova semana. O Nikkei caiu 0,7%, o S&P/ASX 200 ganhou 0,3%, Kospi moveu-se...
O sentimento na Ásia foi misto no início da nova semana. O Nikkei caiu 0,7%, o S&P/ASX 200 ganhou 0,3%, Kospi moveu-se...
Esta semana temos: 2ª a 5ª feira - 15:30 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana temos: 2ª a 6ª feira - 15:30 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A próxima semana está repleta de eventos de alto nível. Serão oferecidos aos investidores os resultados de big caps dos EUA,...
A próxima semana está repleta de eventos de alto nível. Serão oferecidos aos investidores os resultados de big caps dos EUA,...
O preço do ouro saltou para os $1,810 a onça na sexta-feira, o nível mais alto desde o início de Setembro, no meio de um dólar...
O preço do ouro saltou para os $1,810 a onça na sexta-feira, o nível mais alto desde o início de Setembro, no meio de um dólar...
O US Manufacturing PMI diminuiu para 59,20 em Outubro de 60,7 em Setembro, abaixo das expectativas dos analistas de 60,3. Ainda assim, a leitura apontava...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador