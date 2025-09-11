Última hora: USD enfraquece ligeiramente depois dos dados do PMI
O US Manufacturing PMI diminuiu para 59,20 em Outubro de 60,7 em Setembro, abaixo das expectativas dos analistas de 60,3. Ainda assim, a leitura apontava...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O US Manufacturing PMI diminuiu para 59,20 em Outubro de 60,7 em Setembro, abaixo das expectativas dos analistas de 60,3. Ainda assim, a leitura apontava...
Os dados de vendas a retalho do Canadá para Agosto foram divulgados às 13:30 BST. O relatório revelou-se melhor do que...
Os dados de vendas a retalho do Canadá para Agosto foram divulgados às 13:30 BST. O relatório revelou-se melhor do que...
A Snap Inc (SNAP.US) publicou números mistos trimestrais As definições de privacidade do iPhone tiveram...
A Snap Inc (SNAP.US) publicou números mistos trimestrais As definições de privacidade do iPhone tiveram...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar a marca dos 15.550 pts A Moody's melhorou a classificação...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar a marca dos 15.550 pts A Moody's melhorou a classificação...
A volatilidade no mercado das criptomoedas aumentou significativamente esta semana, especialmente na Bitcoin. O lançamento do primeiro ETF composto...
A volatilidade no mercado das criptomoedas aumentou significativamente esta semana, especialmente na Bitcoin. O lançamento do primeiro ETF composto...
Aproximamo-nos do final da semana e esta sessão de sexta-feira está a ser marcada pelo bom desempenho das ações da Altri (ALTR.PT)...
Aproximamo-nos do final da semana e esta sessão de sexta-feira está a ser marcada pelo bom desempenho das ações da Altri (ALTR.PT)...
Os índices PMIs de Outubro referentes à economia francesa e alemã foram divulgados hoje às 8:15 da manhã e às...
Os índices PMIs de Outubro referentes à economia francesa e alemã foram divulgados hoje às 8:15 da manhã e às...
Índices europeus recuperam ligeiramente Índices PMIs de Outubro sobre a economia Europeia e Norte-americana Declarações...
Índices europeus recuperam ligeiramente Índices PMIs de Outubro sobre a economia Europeia e Norte-americana Declarações...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, com o S&P 500 a ganhar cerca...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador