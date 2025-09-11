Oportunidade de negociação - AUD/USD
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus tentam recuperar a tendência de alta DE30 voltou a testar a média móvel de 200 períodos...
Índices europeus tentam recuperar a tendência de alta DE30 voltou a testar a média móvel de 200 períodos...
O calendário económico de hoje está praticamente vazio em termos de dados macroeconómicos, mas há um evento programado...
O calendário económico de hoje está praticamente vazio em termos de dados macroeconómicos, mas há um evento programado...
Ninguém esperava que após a queda acentuada dos preços de numerosos produtos de uso diário no ano passado, a situação...
Ninguém esperava que após a queda acentuada dos preços de numerosos produtos de uso diário no ano passado, a situação...
Índices europeus seguem ligeiramente em baixa Espera-se que o CBRT volte a baixar as taxas de juro Intel e US airlines entre...
Índices europeus seguem ligeiramente em baixa Espera-se que o CBRT volte a baixar as taxas de juro Intel e US airlines entre...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos tiveram ontem uma sessão sólida com o S&P 500 a terminar a menos de 10...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos tiveram ontem uma sessão sólida com o S&P 500 a terminar a menos de 10...
O preço do bitcoin subiu acentuadamente durante a sessão de hoje e atingiu um novo máximo histórico perto dos 66.900 dólares,...
O preço do bitcoin subiu acentuadamente durante a sessão de hoje e atingiu um novo máximo histórico perto dos 66.900 dólares,...
Os inventários de petróleo nos EUA diminuíram cerca de 431 mil barris na semana que terminou a 15 de Outubro, após um aumento...
Os inventários de petróleo nos EUA diminuíram cerca de 431 mil barris na semana que terminou a 15 de Outubro, após um aumento...
The annual inflation rate in Canada rose to 4.4% in September from 4.1% in August and compared to market forecasts of 4.3%, with base effects...
A taxa de inflação anual no Canadá subiu para 4,4% em Setembro de 4,1% em Agosto e em comparação com as previsões...
Petróleo (OIL) Vamos começar por analisar o mercado petrolífero, que continua a recuperar terreno em alta nos últimos tempos....
Petróleo (OIL) Vamos começar por analisar o mercado petrolífero, que continua a recuperar terreno em alta nos últimos tempos....
Lucros e o crescimento do número de subscritores superaram as expectativas Receitas de acordo com as previsões A empresa espera um...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador