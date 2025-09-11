Crise energética atinge os mercados
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Crise energética na Europa e Ásia China ignora...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Apesar desta sessão ter sido relativamente calma para os principais índices mundiais, o PSI-20 acabou por se revelar um outlier e terminou...
As ações da Intel (NASDAQ: INTC) têm estado em dificuldades há muito tempo, e o seu preço não tem tido uma direção...
Dogecoin não tem beneficiado do hype em torno do Bitcoin O volume de transações e o sentimento dos meios de comunicação...
O primeiro ETF norte-americano com futuros de bitcoin negociado em bolsa (ProShares Bitcoin Strategy ETF) começou hoje a ser negociado na NYSE....
As ações da Procter & Gamble (PG.US ) caíram mais de 2% durante o pré-mercado apesar da empresa ter apresentado resultados...
A sessão de hoje está a ser marcada pela apetite ao risco por parte dos investidores e pode-se notar isso através do mercado cambial...
índices europeus permanecem mistos DE30 testa a média móvel de 200 períodos a gráfico de 4 horas A...
Petróleo O petróleo continua a seguir a tendência de alta. O Brent atingiu o primeiro grande obstáculo perto dos 85...
