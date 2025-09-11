Principais relatórios corporativos para esta semana
Os relatórios financeiros referentes ao 3º trimestre dos grandes bancos americanos divulgados na semana passada revelaram-se fortes, permitindo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os relatórios financeiros referentes ao 3º trimestre dos grandes bancos americanos divulgados na semana passada revelaram-se fortes, permitindo...
Índices europeus seguem em baixa DE30 recua perto dos níveis de Fibonacci nos 61.8% Siemens confirma planos para separar...
Esta semana temos: 2ª a 5ª feira - 15:30 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
As ações da Greenvolt (GVOLT.PT) começam a sessão de hoje a liderar os ganhos no PSI-20. Embora não exista nenhum catalisador...
A situação nos mercados da energia começa mista no início desta semana. Enquanto que o Brent e o WTI estão a ser...
Índices europeus seguem em terreno negativo Dados sobre a produção industrial dos EUA para Setembro Os mercados...
As ações asiáticas estiveram a ser negociadas em baixa no início desta semana após a divulgação decepcionante...
As acções europeias alargaram os ganhos na sexta-feira As vendas a retalho nos EUA bateram inesperadamente as previsões Quebra...
Relatórios sólidos nos resultados das empresas no 3º trimestre provenientes de grandes bancos americanos reforçaram o sentimento...
s acções da Virgin Galactic (SPCE.US) caíram mais de 14,0% durante a sessão de hoje, após a empresa de turismo espacial...
The Commerce Department released a report on Friday showing an unexpected increase in US retail sales in the month of September. Retail sales rose 0.7...
