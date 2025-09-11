Acordos em vez de tarifas sobre a China? Dólar americando frente ao yuan chinês interrompe ganhos 📌
O USDCNH interrompeu sua recente sequência de ganhos após a publicação de um relatório no The New York Times (NYT) informando...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street sob leve pressão de baixa no início da sessão. Investidores aguardam a divulgação das atas do FOMC Os...
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/02/2025 | XTB ___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado...
Dados do Setor Imobiliário dos EUA - Divulgados às 10h30 (horário de Brasília): 🔹 Inícios de Construções...
Os mercados financeiros apresentam um desempenho majoritariamente negativo, com os futuros dos EUA operando em queda, exceto pelo Nasdaq 100, que segue...
A Arista Networks divulgou resultados que superaram as expectativas, registrando o maior crescimento de receita em cinco trimestres. Além disso,...
A Nikola Corp. entrou com pedido de falência, marcando o fim de uma trajetória turbulenta para a antiga queridinha da indústria de...
Com a proximidade das eleições parlamentares na Alemanha, marcadas para domingo, 23 de fevereiro de 2025, surge naturalmente a dúvida...
Fatos: O par de moedas está passando por uma leve correção dentro da tendência de alta de longo prazo. No entanto, a...
Mercados Europeus: Operaram de forma mista, com leve viés negativo. SUI20 (Suíça) caiu -0,43% e VSTOXX recuou -0,29%, refletindo...
Todos os olhares estarão voltados para a divulgação da ata da reunião do FOMC, em busca de sinais sobre o posicionamento do...
O dólar neozelandês inicialmente enfraqueceu antes de se recuperar em relação ao dólar americano hoje, após o...
Mercados Asiáticos: Operaram de forma mista, pressionados pelas novas ameaças tarifárias de Trump. Nikkei 225 (Japão)...
04:00 AM (Horário de Brasília - GMT-3), Reino Unido – Dados de Inflação: CPI (Índice de Preços...
Após o longo feriado em Wall Street, o sentimento do mercado está claramente misto. O S&P 500 opera estável – a maioria...
Os contratos futuros mensais do petróleo WTI estão subindo 1,3% hoje em resposta a um possível adiamento do aumento planejado na produção...
As ações da Intel subiram mais de 9,5% após relatos de que a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e a Broadcom estão...
Arista Networks (ANET.US) divulgará seus resultados do 4º trimestre após o pregão de hoje. A empresa tem se mantido em uma tendência...
Índices dos EUA operam cautelosamente em baixa (US2000 -0,07%, US500 -0,09%), enquanto mercados europeus divergem, com SPA35 (+0,67%) e W20 (+2,19%)...
Abertura do mercado americano ao vivo - 18/02/2025 | XTB ___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui...
