MACRO: as vendas a retalho nos EUA aumentam inesperadamente em Setembro
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Departamento de Comércio publicou na sexta-feira um relatório mostrando um aumento inesperado nas vendas a retalho nos EUA no mês...
O sentimento de consumo da Universidade de Michigan caiu de 72,8 pts em Setembro para 71,4 pts em Outubro contra os 73,1 pts esperados. O índice...
As acções dos EUA abrem em alta Vendas a retalho acima das expectativas Goldman Sachs (GS.US) sobe em bolsa após números...
Os dados de vendas a retalho dos EUA para Setembro foram divulgados às 13:30 BST. O relatório revelou-se melhor do que o esperado,...
Aproximamo-nos do final da semana e os índices europeus continuam a dar sinais animadores durante esta sessão de sexta-feira. O PSI-20 tem...
Índices europeus seguem em baixa DE30 aproxima-se da marca dos 15.550 pts As vendas de automóveis na Europa caem 23,1%...
A Bitcoin recuperou durante a noite e testou a marca dos $60.000 pela primeira vez desde meados de Abril de 2021. A principal criptomoeda está a...
Índices europeus seguem flat Vendas a retalho nos EUA em destaque Goldman Sachs deverá apresentar os seus resultados...
