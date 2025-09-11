Calendário económico: Vendas a retalho nos EUA em destaque
Índices europeus seguem flat Vendas a retalho nos EUA em destaque Goldman Sachs deverá apresentar os seus resultados...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 adicionou 1,71%, o Dow Jones...
O relatório de hoje pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostrou uma queda muito maior do que a esperada nos pedidos iniciais de desemprego na...
Os inventários de petróleo (crude) nos EUA aumentaram 6,088 milhões de barris na semana que terminou a 8 de Outubro, após um...
índices norte-americanos seguem em alta Pedidos semanais de subsídio de desemprego caem drasticamente na semana passada Os bancos...
O índice de referência alemão continua a ser negociado em alta durante esta sessão e atinge um novo máximo mensal. Gráfico...
Cerca de 293 mil americanos inscreveram-se para obterem os subsídios de desemprego na semana que terminou a 9 de Outubro, o nível...
As ações chinesas estão a ser negociadas sob forte pressão de baixa desde o início do ano. As autoridades chinesas têm...
Embora os preços das matérias-primas não estejam a aumentar de forma tão intensa como nos últimos tempos, os preços...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a linha de tendência de baixa As ações Suedzucker valorizam...
