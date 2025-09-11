DE30 volta a testar a linha de tendência de baixa
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a linha de tendência de baixa As ações Suedzucker valorizam...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a linha de tendência de baixa As ações Suedzucker valorizam...
O rally no mercado do petróleo foi interrompido no início desta semana. O aumento da aversão ao risco teve um impacto nos mercados...
O rally no mercado do petróleo foi interrompido no início desta semana. O aumento da aversão ao risco teve um impacto nos mercados...
O PSI-20 está a começar a sessão de hoje em terreno positivo, a valorizar +0,5% e consegue acompanhar a tendência geral dos...
O PSI-20 está a começar a sessão de hoje em terreno positivo, a valorizar +0,5% e consegue acompanhar a tendência geral dos...
Índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo 6 membros da Fed deverão discursar ao longo do dia de hoje Wells...
Índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo 6 membros da Fed deverão discursar ao longo do dia de hoje Wells...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,30%, o Nasdaq subiu...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 0,30%, o Nasdaq subiu...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo forte desempenho das ações da EDP Renováveis que lideram os ganhos no PSI-20. As...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo forte desempenho das ações da EDP Renováveis que lideram os ganhos no PSI-20. As...
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão - DAX (DE30). Olhando para o índice através do gráfico diário...
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão - DAX (DE30). Olhando para o índice através do gráfico diário...
O tão aguardado relatório da inflação do IPC americano para Setembro acaba de ser divulgada e mostrou que as pressões...
O tão aguardado relatório da inflação do IPC americano para Setembro acaba de ser divulgada e mostrou que as pressões...
O ouro está a ser negociado em alta, enquanto que o dólar americano segue em baixa antes da divulgação dos dados sobre a inflação...
O ouro está a ser negociado em alta, enquanto que o dólar americano segue em baixa antes da divulgação dos dados sobre a inflação...
GitLab, uma empresa de software totalmente independente, irá estrear-se no Nasdaq esta quinta-feira. As ações da empresa estarão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador