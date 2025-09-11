GitLab Inc estreia-se em bolsa esta quinta-feira!
GitLab, uma empresa de software totalmente independente, irá estrear-se no Nasdaq esta quinta-feira. As ações da empresa estarão...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
GitLab, uma empresa de software totalmente independente, irá estrear-se no Nasdaq esta quinta-feira. As ações da empresa estarão...
O preço da BINANCECOIN tem passado por uma fase de incerteza, estando a Binance na mira de vários reguladores. O token da binance perdeu o...
O preço da BINANCECOIN tem passado por uma fase de incerteza, estando a Binance na mira de vários reguladores. O token da binance perdeu o...
Índices europeus tentam recuperar DE30 testa a zona de resistência perto dos 15.230 pts A SAP aumentou as previsão...
Índices europeus tentam recuperar DE30 testa a zona de resistência perto dos 15.230 pts A SAP aumentou as previsão...
O dia que se avizinha será provavelmente um grande dia para o dólar americano, devido a dois grandes eventos que estão agendados para...
O dia que se avizinha será provavelmente um grande dia para o dólar americano, devido a dois grandes eventos que estão agendados para...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do IPC nos EUA e minutas da última reunião da FOMC...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do IPC nos EUA e minutas da última reunião da FOMC...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,24%, o Nasdaq...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,24%, o Nasdaq...
⏰ 21:30 ⏰
⏰ 21:30 ⏰
As ações da CureVac (CVAC.US) caíram drasticamente durante a sessão de hoje, após a empresa biofarmacêutica ter...
As ações da CureVac (CVAC.US) caíram drasticamente durante a sessão de hoje, após a empresa biofarmacêutica ter...
Hoje, o Fundo Monetário Internacional lançou uma nova perspectiva de crescimento para o mundo e para as principais economias. Apresentamos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador