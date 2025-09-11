Novas previsões do FMI - pior perspectiva para os EUA
Hoje, o Fundo Monetário Internacional lançou uma nova perspectiva de crescimento para o mundo e para as principais economias. Apresentamos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Hoje, o Fundo Monetário Internacional lançou uma nova perspectiva de crescimento para o mundo e para as principais economias. Apresentamos...
Petróleo: O Brent volta a testar uma importante zona de resistência, pouco abaixo dos máximos de 2018 - a próxima...
Petróleo: O Brent volta a testar uma importante zona de resistência, pouco abaixo dos máximos de 2018 - a próxima...
A Bitcoin atingiu máximos dos últimos 5 meses na segunda-feira, e continua a prolongar o rally das últimas duas semanas. O sentimento...
A Bitcoin atingiu máximos dos últimos 5 meses na segunda-feira, e continua a prolongar o rally das últimas duas semanas. O sentimento...
Índices europeus seguem em baixa DE30 recupera junto dos 15.000 pts Airbus divulga dados decepcionantes sobre as entregas...
Índices europeus seguem em baixa DE30 recupera junto dos 15.000 pts Airbus divulga dados decepcionantes sobre as entregas...
O ouro tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o final de Setembro. A recuperação inicada no início de Setembro...
O ouro tem vindo a ser negociado de forma lateralizada desde o final de Setembro. A recuperação inicada no início de Setembro...
Índices europeus seguem em terreno negativo Índice alemão ZEW para Outubro Declarações de membros...
Índices europeus seguem em terreno negativo Índice alemão ZEW para Outubro Declarações de membros...
Mercado Norte Americano Os índices americanos estiveram a ser negociados em alta durante a sessão de ontem, mas o sentimento deteriorou-se...
Mercado Norte Americano Os índices americanos estiveram a ser negociados em alta durante a sessão de ontem, mas o sentimento deteriorou-se...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
O BNP Paribas emitiu uma recomendação para transicionar o par cambial EURNZD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador