EURNZD - Recomendação do BNP Paribas
O BNP Paribas emitiu uma recomendação para transicionar o par cambial EURNZD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A rede de Bitcoin atingiu um novo recorde no volume de transações diário O saldo detido pelos mineiros de Ethereum atingiu máximos...
O tão aguardado relatório do NFP acabou por se revelar uma desilusão para muitos investidores que aguardavam com elevadas expectativas...
GBP valoriza após os comentários mais hawkish de vários membros do Banco de Inglaterra Espera-se dois aumentos das taxas...
O preço do petróleo (Brent) subiu acentuadamente durante esta sessão, prolongando os ganhos recentes. Isto pode ser em parte o resultado...
A temporada de earnings em Wall Street referentes ao terceiro trimestre de 2021 começa já esta semana! Como já é habitual,...
Durante a sessão de hoje a GALP.PT informou sobre o “Trading Update” do 3º trimestre deste ano. O documento mostra que a empresa...
Os preços do paládio e platina continuam a recuperar fortemente durante as últimas sessões. É importante notar...
Índices europeus seguem mistos DE30 tenta manter-se acima da marca dos 15.150 pts Allianz está entre os concorrentes...
