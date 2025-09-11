Oportunidade de negociação - EUR/GBP
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta semana temos: 2ª a 5ª feira - 15:30 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Hoje celebra-se o "Columbus Day" nos Estados Unidos. Este é um feriado parcial para os mercados nos EUA, uma vez que os mercados...
Índices europeus seguem em baixa Feriado nos EUA e Canadá Os mercados europeus começaram as negociações...
Mercado Norte Americano Os futuros dos EUA estão a ser negociados ligeiramente abaixo aos preços de fecho de sexta-feira O Representante...
O relatório do NFP de Setembro foi divulgado esta sexta-feira e os investidores já só pensam na agenda da próxima semana. As...
Nas últimas horas, assistimos a períodos de elevada volatilidade no mercado do ouro. Imediatamente após a publicação...
Os analistas e investidores aguardavam com algumas expectativas a divulgação do relatório do NFP, mas acabou por ser uma desilusão....
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Relatório do NFP saiu muito abaixo das previsões Tesla (TSLA.US) vai a...
Os miners de Ethereum têm acumulado cada vez ethereum, de acordo com os últimos relatórios da Santiment. A quantidade de ETH...
A economia americana acrescentou inesperadamente apenas 194 mil empregos em Setembro, em comparação com o aumento de 235 mil em...
