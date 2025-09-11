USD mantém-se lateralizado depois do relatório do NFP
A economia americana acrescentou inesperadamente apenas 194 mil empregos em Setembro, em comparação com o aumento de 235 mil em...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório do NFP de Setembro é o principal evento desta semana e será dos relatórios mais importantes dos últimos...
Assista ao webinar especial através do link: https://youtu.be/8oQCe_OXIQ0
Clique no link : https://youtu.be/8oQCe_OXIQ0
As ações da Altri (ALTR.PT) estão a ser negociadas em forma “estável” durante o início desta sessão,...
Índices europeus seguem em baixa DE30 volta a testar a marca dos 15.250 pts mas não não conseguiu ultrapassar acima...
Não existem muitas publicações macroeconómicas agendadas para hoje, mas aquelas que serão publicadas merecem certamente...
Índices europeus seguem em baixa Destaque para os relatórios sobre o mercado de trabalho nos EUA e Canadá correções...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA continuaram a recuperar ao longo da sessão de ontem. O S&P 500 adicionou 0,83%, o Nasdaq...
O número de americanos que se candidataram para obterem os subsídio de desemprego diminuiu na semana passada, o que indica que o mercado...
