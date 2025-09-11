Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA registaram a primeira queda em quatro semanas
O número de americanos que se candidataram para obterem os subsídio de desemprego diminuiu na semana passada, o que indica que o mercado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de referência alemão continua a recuperar durante esta sessão de quinta-feira. Gráfico Diário (D1) O...
O armazenamento de gás natural nos Estados Unidos aumentou cerca de 118 mil milhões de pés cúbicos na semana que...
O número de americanos que se inscreveram para a obtenção de subsídios de desemprego foi de 326 mil na semana que terminou...
As minutas da última reunião de Setembro do BCE acabam de ser divulgadas, no entanto, não forneceram novas informações. Destaques...
Os mercados têm assistido a períodos de elevada volatilidade nos últimos tempos. O rally no petróleo e no gás natural...
O preço das ações da Merck (MRK.US), a empresa farmacêutica norte-americana conhecida principalmente pelos seus medicamentos...
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo durante a sessão de hoje e recuperam praticamente todas as perdas da...
Índices europeus seguem em alta DE30 quebrou acima do limite superior da estrutura e da linha de tendência de baixa Ações...
