DE30 sobe acima da linha de tendência de curto prazo
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As commodities de energia estão a recuar desde a última sessão, na sequência dos comentários do Presidente russo. Putin...
Índices europeus seguem em terreno positivo BCE deverá divulgar as minutas da última reunião Os...
Mercado Norte Americano Apesar da fraca sessão europeia, os índices norte-americanos conseguiram terminar a sessão de ontem em...
A sessão de hoje ficou marcada pelo sentimento negativo vivido nos mercados desde a abertura do mercado europeu. Os principais índices europeus...
O setor privado americano acrescentou mais empregos do que o esperado em Setembro. De acordo com o último Relatório Nacional de Emprego do...
Os inventários de petróleo nos EUA aumentaram cerca de 2,346 milhões de barris na semana que terminou a 1 de Outubro, após...
US100 Comecemos hoje a análise com o índice tecnológico norte-americano - Nasdaq-100 (US100). Analisando através do período...
O Presidente Vladimir Putin disse hoje que a Rússia está preparada para estabilizar o mercado global da energia. Desta forma, a Rússia...
O relatório do ADP sobre a variação no emprego nos EUA em Setembro foi divulgado às 13:15. Esperava-se que os dados mostrassem...
