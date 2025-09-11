ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Dólar Canadense se aprecia frente ao Dólar após dados de CPI canadenses alinhados
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados de inflação do Canadá referentes a janeiro, divulgados às 10h30, mostraram os seguintes resultados: CPI Aparado...
O mercado inicia o dia com leves altas nos futuros dos índices dos Estados Unidos, enquanto os investidores avaliam os dados econômicos chave...
GÁS NATURAL (NATGAS) Os contratos de gás natural tiveram um desempenho positivo em meados de fevereiro. As temperaturas mais baixas impulsionaram...
As ações europeias recuam hoje, à medida que investidores iniciaram estratégias de realização de lucros; o índice...
Sentimento Econômico ZEW da Alemanha: 26 (Previsão: 20, Anterior: 10,3) Condições Atuais: -88,5 (Previsão: -89,4,...
Os mercados de ações globais continuam sua trajetória de alta, atingindo novos recordes históricos. Nesta análise, examinamos...
Fatos: O sentimento de curto prazo permanece baixista. O par GBPJPY reagiu ao limite superior da estrutura 1:1. O preço está abaixo...
Mercado acionário europeu opera em ritmo mais lento em comparação aos futuros da Ásia e dos EUA. Dólar americano...
Variação do Desemprego no Reino Unido (Janeiro de 2025): 22 mil (Previsão: 10 mil, Anterior: 0,7 mil) Variação...
Os futuros dos índices dos EUA estão operando ligeiramente em alta, exceto o US30 e o US2000, que apresentam pequenas perdas. Os principais...
Os mercados acionários na Europa começaram a semana em forte alta. Além de os principais índices do continente estarem...
Acompanhe os principais eventos e tendências que podem impactar os mercados nos próximos dias: ___ O conteúdo aqui...
Os investidores começam a semana atentos aos próximos dados macroeconômicos, aos resultados corporativos e ao impacto das novas medidas...
O iene japonês inicia a nova semana de negociações com ganhos expressivos. O motivo para a euforia em torno do JPY hoje são...
As ações do setor de defesa na Europa estão liderando os ganhos do dia, com a Rheinmetall no topo, subindo 8% e se tornando o componente...
Os contratos futuros de gás natural estão caindo quase 2,5% hoje, após novas previsões meteorológicas indicarem aumento...
A política comercial caótica da nova administração de Trump, as especulações sobre as tarifas dos EUA como principalmente...
Do ponto de vista das empresas dos Estados Unidos, já estamos na metade da temporada de balanços. Até agora, o panorama geral desta...
Desde o início do ano, o iene japonês se valorizou 3,5% em relação ao dólar americano. A fraqueza do dólar após...
As ações europeias operam, em sua maioria, em alta, com o AUT20 (+1,08%) e o ITA40 (+0,94%) liderando os ganhos, enquanto o VSTOXX (-0,58%)...
