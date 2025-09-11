EUR/USD começa a dar sinais de recuperação
O par EUR/USD tem vindo a ser negociado sob forte pressão ao longo das últimas semanas, no entanto, na passada sexta-feira, começamos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Parece que a pressão inflacionista continua a aumentar, à medida que os preços continuam a aumentar em todo o mundo, a crise...
Bitcoin volta a posicionar-se abaixo da marca dos $49.000 SEC prolonga quatro prazos de ETF de Bitcoin até Novembro Polkadot é um...
Os membros da OPEP +, deixaram as atuais metas em torno da produção inalteradas, nos 400 mil bpd durante os próximos meses. Especulava-se...
Índices europeus estão a ser negociados em baixa DE30 mantém-se acima dos 15.000 pts Os acionistas...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 5ª feira -...
Os índices das blue chips europeias estão a começar esta semana em terreno negativo, com o índice alemão a cair mais...
Embora Brent tenha conseguido atingir novos máximos pós-pandémicos na semana passada e até testou a marca de 80 dólares...
Índices europeus seguem em terreno negativo Reunião da OPEP será realizada durante a tarde Os mercados europeus...
Mercado Norte Americano De acordo com o relatório da CNBC, os Estados Unidos irão comunicar hoje que a China não cumpriu com os...
