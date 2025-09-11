Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/04/2021
Mercado Norte Americano De acordo com o relatório da CNBC, os Estados Unidos irão comunicar hoje que a China não cumpriu com os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano De acordo com o relatório da CNBC, os Estados Unidos irão comunicar hoje que a China não cumpriu com os...
O índice subjacente de preços PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, permaneceu inalterado na marca dos 0,3% em...
O mercado das criptomoedas tem vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos, com a Bitcoin e a Ethereum a captarem cada vez mais...
Índices europeus seguem em baixa DE30 atingiu mínimos dos últimos 4 meses e quebrou abaixo dos 15.000 pts BMW...
O PSI-20 começou as negociações de hoje em baixa, influenciado pelo sentimento negativo das principais bolsas internacionais e que...
O CADJPY é um dos pares cambiais com pior desempenho durante a sessão de hoje. O dólar canadiano tem tido um fraco desempenho em comparação...
Índices europeus seguem em baixa O índice ISM industrial dos EUA para Setembro e os dados do IPC da zona euro destacam-se...
