Calendário económico: Dados sobre a inflação na Zona euro e índice ISM nos EUA em destaque
Índices europeus seguem em baixa O índice ISM industrial dos EUA para Setembro e os dados do IPC da zona euro destacam-se...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos voltaram a terminar o dia de ontem em baixa, levando o S&P 500 a terminar Setembro como...
A sessão de hoje está a ser marcada pela volatilidade registada nos mercado internacionais devido às preocupações dos...
As autoridades chinesas emitiram um pedido às empresas energéticas para assegurarem o fornecimento de matérias-primas a todo o custo....
A discussão em torno do limite da dívida nos EUA continua, mas ainda não se chegou a nenhum acordo. Os democratas enfrantam a...
O preço do ouro subiu quase 40 dólares durante a sessão de hoje e ultrapassou claramente a marca dos 1.750 dólares e aproxima-se...
O índice de referência alemão voltou a testar uma importante zona de resistência que tem causado alguma dificuldade à...
A economia americana cresceu 6,7% em relação ao segundo trimestre de 2021 e ficou ligeiramente acima das expectativas dos analistas...
Os preços da energia, sobretudo os preços do gás natural, aumentaram significativamente ao longo dos últimos tempos. Apesar...
Os dados sobre a inflação do IPC alemão para Setembro foi divulgada às 13:00. A taxa de inflação aumentou...
