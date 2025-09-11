💲Dólar atinge máximos de Novembro!💪
O dólar americano continua a recuperar em alta, apesar do ligeiro recuo nas yields das obrigações durante a sessão de hoje....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo (OIL) O rally no petróleo abrandou recentemente, depois do preço ter ultrapassado os máximos de Julho deste...
índices europeus seguem em alta DE30 testa os níveis de Fibonacci nos 38.2%, perto da marca dos 15.390 pts Covestro...
A maior parte dos índices das blue chips europeus estão a ser negociados em terreno positivo. Contudo, a bolsa portuguesa acaba por não...
Após uma segunda votação, Fumio Kishida ganhou a corrida de liderança do Partido Liberal Democrático Japonês. Isto...
Índices europeus seguem em terreno positivo Powell, Lagarde, Kuroda e Bailey estarão presentes no fórum do BCE Evergrande...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos estiveram a ser negociados em baixa durante a sessão de ontem, à medida que...
A confiança dos consumidores americanos voltou a cair inesperadamente este mês à medida que a propagação do vírus...
