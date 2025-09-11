Calendário económicos: Bancos Centrais dominam a agenda
Índices europeus seguem em terreno positivo Índice de confiança do consumidor realizado pelo CB de Setembro
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de forma mista- S&P 500 e Nasdaq caíram,...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para transacionar o par AUDUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
Esta semana será marcada pelos vários discursos por parte dos membros dos Bancos Centrais, com destaque para os 3 discursos de Powell durante...
Os preços do Gás Natural subiram mais de 28% durante o mês de Setembro, devido às preocupações à...
As encomendas de bens duradouros fabricados nos EUA aumentaram 1,8% M/M em Agosto, após uma diminuição de 0,1% (revista para 0,5%)...
PBoC intensifies cryptocurrency crackdown Twitter enables tipping with Bitcoin Institutional investors are turning their attention to Ethereum,...
PBoC volta a intensificar as pressões sobre o mercado das criptomoedas Twitter permite a utilização de Bitcoin Os investidores...
Índices europeus seguem em alta DE30 não conseguiu ultrapassar acima da marca dos 15.700 pts Espera-se que o SPD faça...
