📅 Webinars em direto da semana
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 5ª feira -...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 5ª feira -...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 5ª feira -...
Os mercados europeus começaram as negociações de hoje em terreno positivo, apesar da sessão asiática mista. A bolsa...
Os mercados europeus começaram as negociações de hoje em terreno positivo, apesar da sessão asiática mista. A bolsa...
As eleições alemãs realizaram-se no fim-de-semana passado e os resultados apontam para uma mudança de poder na maior economia...
As eleições alemãs realizaram-se no fim-de-semana passado e os resultados apontam para uma mudança de poder na maior economia...
Índices europeus seguem em terreno positivo Encomendas de bens duradouros nos EUA de Agosto Governador do BoE e presidente...
Índices europeus seguem em terreno positivo Encomendas de bens duradouros nos EUA de Agosto Governador do BoE e presidente...
Mercado Asiático Os índices asiáticos começaram as negociações de hoje de forma mista, com o S&P/ASX 200...
Mercado Asiático Os índices asiáticos começaram as negociações de hoje de forma mista, com o S&P/ASX 200...
A sessão de hoje está a ser, novamente, marcada pelo bom desempenho das ações do BCP (BCP.PT) que segue a valorizar mais de...
A sessão de hoje está a ser, novamente, marcada pelo bom desempenho das ações do BCP (BCP.PT) que segue a valorizar mais de...
Enquanto os índices europeus estão a ser negociados em baixa durante a sessão de hoje, as criptomoedas também estão...
Enquanto os índices europeus estão a ser negociados em baixa durante a sessão de hoje, as criptomoedas também estão...
Eleições alemãs serão realizadas este domingo Primeiras eleições federais na era pós-Merkel O...
Eleições alemãs serão realizadas este domingo Primeiras eleições federais na era pós-Merkel O...
Embora a reunião da FOMC esta semana tenha sido bastante hawkish, não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado. A Fed forneceu...
Embora a reunião da FOMC esta semana tenha sido bastante hawkish, não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado. A Fed forneceu...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador