USDTRY atinge novos máximos após do CBRT
O Banco Central da República da Turquia anunciou hoje a sua decisão em torno da política monetária. Esperava-se que o Banco...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices europeus e futuros norte-americanos reagiram em baixa, depois de terem surgido vários relatórios avançados pela...
Índices europeus seguem em terreno positivo Índices PMIs de França e Alemanha saem abaixo das previsões A Volkswagen...
As ações da GALP (GALP.PT) dão continuidade aos ganhos da última sessão. Segundo a análise técnica,...
Os índices PMIs de Setembro sobre a economia francesa e alemã são os principais destaques da sessão europeia. Os dados divulgados...
O par USDCAD não conseguiu ultrapassar acima da zona de resistência nos 1,2830 na segunda-feira e desde o anúncio de ontem da...
Índices continuam a ser negociados em terreno positivo Decisão do Banco de Inglaterra (BoE) em destaque Divulgação dos...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 ganhou 1,0%, o Dow Jones adicionou...
A conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell, está a aproximar-se do seu fim. Deixamos aqui os principais destaques das...
Como esperado, a Fed não altera, para já, a atual política monetária e não deu início ao tapering. No entanto,...
