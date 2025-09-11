📅 Webinars em direto da semana
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Os principais índices mundiais estão a ser negociados no negativo durante a sessão de hoje. Estas reações surgiram...
Índices europeus seguem pressionados em baixa Decisões por parte dos Bancos Centrais marcam esta semana: FOMC, BoJ e BoE Os...
Mercado Asiático A sessão asiática volta a registar novas quedas. Desta vez, devido a preocupações sobre um possível...
O índice de confiança dos consumidores, realizado pela Universidade de Michigan, apresentou uma ligeira subida de 70,3 em Agosto para 71...
Apesar desta semana ter sido interessante, uma vez que foram divulgados vários dados sobre a economia norte-americana, como os dados sobre a inflação...
O índice de confiança do consumidor realizado pela Universidade de Michigan mostrou um aumento de 70,3 pts em Agosto para 71,0 pts em...
Os futuros dos índices norte-americanos continuam lateralizados antes da abertura do mercado em Wall Street. As quedas não excedem os 0,1%,...
O número de empresas cotadas no DAX vão alterar-se durante o fim-de-semana Serão lançados novos critérios...
