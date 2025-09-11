DE30 continua a ser negociado perto das médias móveis de 50 e 200 períodos
Índices europeus mantêm-se lateralizados DE30 continua a ser negociado perto das médias móveis de 50 e 200...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus mantêm-se lateralizados DE30 continua a ser negociado perto das médias móveis de 50 e 200...
Os índices europeus continuam a ser negociados de forma estável, apesar da fraca sessão asiática que marcou o início...
Os índices europeus continuam a ser negociados de forma estável, apesar da fraca sessão asiática que marcou o início...
A libra é uma das principais moedas (fx majors) a registar o melhor desempenho durante a sessão de hoje. O GBP tem estado a valorizar face...
A libra é uma das principais moedas (fx majors) a registar o melhor desempenho durante a sessão de hoje. O GBP tem estado a valorizar face...
Enquanto as ações na Europa e nos Estados Unidos conseguiram recuperar parte das quedas que ocorreram na semana passada, os índices...
Enquanto as ações na Europa e nos Estados Unidos conseguiram recuperar parte das quedas que ocorreram na semana passada, os índices...
Índices europeus seguem estáveis Relatório da DoE deverá apresentar uma ligeira descida dos inventários...
Índices europeus seguem estáveis Relatório da DoE deverá apresentar uma ligeira descida dos inventários...
Mercado Norte Americano Gary Gensler, chefe da SEC dos EUA, disse que apoiaria uma legislação que permitisse a exclusão mais rápida...
Mercado Norte Americano Gary Gensler, chefe da SEC dos EUA, disse que apoiaria uma legislação que permitisse a exclusão mais rápida...
Plug Power (PLUG.US) - é uma empresa americana de células de hidrogénio. As ações da empresa estiveram a valorizar mais...
Plug Power (PLUG.US) - é uma empresa americana de células de hidrogénio. As ações da empresa estiveram a valorizar mais...
Nesta análise à dívida norte-americana, os temas em destaque: Última reunião do BCE acabou por ter um impacto...
Neste webinar de análise à dívida norte-americana, os temas em destaque: Última reunião do BCE acabou por ter...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O banco recomenda entradas longas no par GBP/USD com os seguintes...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador