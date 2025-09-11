GBPUSD - recomendação do Credit Agricole
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O banco recomenda entradas longas no par GBP/USD com os seguintes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Netflix é um grande exemplo de ação de crescimento, combinando o potencial de capitalização a longo prazo com uma...
O relatório do IPC nos EUA para Agosto, acabou de ser divulgado. Os dados saíram conformes as expectativas, uma vez que a inflação...
EURUSD conseguiu quebrar acima da linha de tendência de baixa, após a divulgação do relatório do IPC. Esperava-se...
Petróleo WTI quebrou acima de uma resistência importante, abrindo o caminho para um novo teste em direção aos 72,50 dólares O...
Índices europeus continuam mistos DE30 consegue recuperar as perdas do início da sessão Siemens Healthineers...
As ações do BCP (BCP.PT) estão a ser negociadas em baixa durante a sessão de hoje, depois da última sessão ter-se...
O ouro esteve a ser negociado em baixa durante a semana passada e acabou por recuar junto da marca dos 38,2% da retração de Fibonacci (área...
Índices europeus seguem flat Relatório do IPC nos EUA será divulgado às 13:30 Os índices...
