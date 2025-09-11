As ações da British American Tobacco despencam; conclusões após o relatório de lucros de 2024💡
As ações da British American Tobacco (BATS.UK) estão caindo 7,5% na sessão de hoje, após as projeções...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da British American Tobacco (BATS.UK) estão caindo 7,5% na sessão de hoje, após as projeções...
Assim como em outras datas comemorativas, o Dia dos Namorados é uma ocasião para presentear pessoas queridas. No entanto, se você não...
Futuros do DAX (DE40) sobem pouco mais de 0,5%, reduzindo parte dos ganhos iniciais. O índice é impulsionado principalmente pelas ações...
Os contratos futuros do petróleo Brent (OIL) caem 0,5%, tentando se estabilizar após a liquidação de ontem, impulsionada pelo...
Futuros dos índices dos EUA caem levemente; PPI e pedidos de auxílio-desemprego em destaque no cenário macroeconômico Realização...
Os futuros do índice Hang Seng da China estão em queda, com investidores decidindo realizar lucros em ações de tecnologia e...
PIB do Reino Unido Trimestral Preliminar (4º trimestre de 2024): 0,1% (Previsão -0,1%, Anterior 0,0%) PIB do Reino Unido Anual Preliminar:...
Inflação ao consumidor (CPI) da Suíça – Janeiro (YoY): Atual: 0,4% Previsão: 0,4% Anterior: 0,6% Inflação...
O sentimento durante a sessão asiática foi muito positivo, com o Nikkei japonês e o Hang Seng chinês subindo quase 1,5%, impulsionados...
Os índices europeus encerraram a sessão de hoje em alta. O FTSE e o CAC40 registraram pequenos ganhos, enquanto o DAX da Alemanha subiu...
O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que "é hora de acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia". Uma reunião...
Chevron (CVX.US) anunciou uma redução significativa em sua força de trabalho, afetando aproximadamente 15-20% de seus funcionários,...
O par EUR/USD reverte as perdas iniciais após a divulgação do IPC dos EUA acima do esperado, subindo cerca de 0,6% acima de 1,042...
Super Micro Computer (SMCI.US) sobe quase 5% hoje após divulgar dados financeiros preliminares do segundo trimestre do ano fiscal 2024/25 e apresentar...
O Índice do Dólar dos EUA (USDIDX) caiu depois que o assessor sênior da Casa Branca, Hassett, afirmou que as tarifas recíprocas...
Estoque de Petróleo e Derivados - EIA Estoque de Petróleo Bruto (EIA): 4,07M (Previsão: 2,305M, Anterior: 8,664M) Estoque...
As ações das Big Tech lideram a pressão de baixa, com todas caindo mais de 1%, exceto Tesla (TSLA.US), Meta Platforms (META.US)...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Os futuros dos EUA operam em queda devido à persistente incerteza após a redução de tarifas sobre o aço e alumínio...
O ouro (GOLD) e o US500, ativos que geralmente reagem a mudanças significativas no índice do dólar americano (USDIDX) e ao aumento...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador