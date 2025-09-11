🛢 WTI near $70 per barrel
O mercado petrolífero está a desfrutar de um bom dia de negociação após várias sessões...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Hoje foram divulgados às 13:30 BST dois relatórios macroeconómicos da América do Norte. A inflação do PPI...
As acções na Europa transaccionam ligeiramente mais alto DE30 testou os 50% de retracement da queda desta semana Airbus...
Embora Joe Biden e Xi Jinping tenham tido uma discussão geral sobre uma vasta gama de tópicos e o telefonema não se destinasse a conduzir...
Os futuros europeus negociam ligeiramente em alta após a chamada telefónica Biden-Xi Dados sobre o emprego no Canadá,...
O sentimento melhorou durante a sessão asiática depois de ter sido relatado que Joe Biden e Xi Jinping realizaram uma chamada telefónica...
A Lululemon Athletica (LULU.US) está a subir mais de 12% durante a sessão dos EUA. O retalhista de vestuário relatou resultados de...
OIL.WTI O preço do petróleo WTI permanece limitado pela linha de tendência descendente (a tendência começou no início...
O Departamento de Energia dos EUA divulgou os últimos dados dos inventários petrolíferos. Principais pontos do relatório: Inventários...
