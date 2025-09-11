Última hora: Inventários de petróleo caem menos que o esperado
O Departamento de Energia dos EUA divulgou os últimos dados dos inventários petrolíferos. Principais pontos do relatório: Inventários...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados de acções dos EUA abrem inalterados Dados optimistas sobre os pedidos de desemprego GameStop caiu após...
A conferência de imprensa com a Presidente do BCE, Lagarde, acaba de terminar. A seguir apresentamos algumas tomadas de posição...
O petróleo sofreu uma queda bastante acentuada pouco depois das 13:00 BST. A mudança foi desencadeada por notícias da China. Foi oficialmente...
O Banco Central Europeu acaba de anunciar a sua decisão. As taxas de juro foram obviamente deixadas inalteradas - não há qualquer...
Os mercados bolsistas europeus negoceiam em baixa DE30 susteve as quedas perto dos 15.500 pt A Merck impulsiona as...
O anúncio da decisão de política monetária do Banco Central Europeu às 12:45 BST é o evento chave do dia....
A correcção altista no OIL.WTI foi interrompida pela linha de tendência descendente na semana passada. O preço recuou mas...
As ações europeias vão abrir mais abaixo BCE anunciará a decisão política ao 12:45 BST 6...
