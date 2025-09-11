Calendário Económico: decisão do BCE e discursos de membros da Fed
As ações europeias vão abrir mais abaixo BCE anunciará a decisão política ao 12:45 BST 6...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram o dia de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,13%, o Dow Jones 0,20% e o Nasdaq caiu 0,57%. Russell 2000...
O Credit Suisse deu uma recomendação para o par EURUSD. Entrada: sell limit nos 1.1930 Target: 1.1600 Stop: 1.2015 Fonte:...
A Tesla (TSLA.US) caiu mais de 1% apesar dos números otimistas das vendas da China. Dados recentes mostraram que as vendas do fabricante de veículos...
Durante a sessão de hoje, os preços do gás natural subiram quase 10%, atingindo os níveis mais altos desde 2014. O rally poderia...
As acções dos EUA começam a sessão ligeiramente pressionadas Acções Nio (NIO.US) sob pressão após...
O Banco do Canadá deixou a sua taxa de juro de referência inalterada no limite inferior efectivo de 0,25%, como amplamente esperado. O programa...
DE30 Vamos começar a análise de hoje com o índice alemão - DAX (DE30). Olhando para o intervalo D1, pode-se ver que os vendedores...
Ontem à tarde, as criptomoedas cairam muito. A bitcoin caiu mais de 15% em menos de 2 horas, enquanto o Ethereum caiu cerca de 20% durante o mesmo...
Ações na Europa caem DE30 atinge o nível mais baixo desde o início de Agosto O CEO do Deutsche Bank...
