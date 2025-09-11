Oportunidade de negociação - EUR/JPY
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Banco do Canadá vai anunciar hoje a decisões de política monetária às 15:00 BST. No entanto, espera-se que o...
Os índices bolsistas europeus mergulharam no início da sessão de hoje. O DE30 caiu 150 pontos e está a testar os mínimos...
Banco do Canadá vai anunciar a decisão de taxa de juro às 15:00 BST Relatório API, oradores Fed Os mercados...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O Dow Jones caiu 0,76%, o S&P 500 baixou 0,34% enquanto o Russell...
A sessão de hoje é marcada pela introdução oficial da bitcoin na economia de El Salvador (um pequeno país...
Investir na Upstart implica também investir na crença ou certeza de que a inteligência artificial (IA) pode ser mais eficaz no processo...
As ações da Coinbase (COIN.US) estiveram a cair mais de 5,0% após o sell-off no mercado das criptomoedas durante esta tarde. O aumento...
A sessão de hoje ficou marcada pelo sentimento negativo entre as principais bolsas mundiais. A bolsa portuguesa não resistiu à tendência...
O sentimento pessimista instalou-se no final da sessão europeia. O índice do dólar subiu para os 92,4, afastando-se dos mínimos...
Uma vez que a época das earnings em Wall Street está a chegar ao fim, os investidores já têm acesso aos resultados financeiros...
