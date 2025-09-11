10 Ações americanas que deve acompanhar durante o mês de Setembro
Uma vez que a época das earnings em Wall Street está a chegar ao fim, os investidores já têm acesso aos resultados financeiros...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno negativo DE30 quebrou abaixo da marca dos 15.900pts e voltou a testar os níveis...
O Banco Central da Australia anunciou esta madrugada a sua decisão sobre a política monetária. As taxas de juro foram deixadas inalteradas,...
O alumínio está a ser negociado perto dos seus máximos de 2011 na sequência de um golpe militar na Guiné. Os militares...
Índices europeus seguem flat Bolsas do Canadá e EUA retomam hoje, depois do feriado nacional Índice de Sentimento...
Mercado Norte Americano O mercado norte-americano retoma hoje depois do fim de semana prolongado devido ao feriado de ontem. Mercado Asiático A...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par EURJPY. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes níveis: Entrada:130.66 Target:134.50 Stop:...
A Nomura emitiu uma recomendação para operar no par EURUSD. A empresa recomenda entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada: ...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para operar no par USDCAD. O Banco recomenda entradas curtas nos seguintes níveis: Entrada:...
