USDCAD - Recomendação da Goldman Sachs
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para operar no par USDCAD. O Banco recomenda entradas curtas nos seguintes níveis: Entrada:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Bitcoin passará a ser legal em El Salvador já na terça-feira Bitcoin quebrou acima da barreira psicológica nos 50.000 Os...
Esta semana começa relativamente calma devido aos feriados nos EUA e Canadá. No entanto, a semana passada ficou marcada pela divulgação...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 quebrou acima dos níveis 50% Fibonacci DAX acrescenta 10...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
As criptomoedas continuam a recuperar, com a Bitcoin a conseguir ultrapassar acima da marca dos 50.000 dólares. Analisando para o...
Os índices europeus começaram as negociações de hoje em alta, com o índice alemão a disparar mais de 0,7%. No...
Índices europeus seguem em alta Feriado nos EUA e Canadá Os índices europeus seguem em alta durante o início...
Mercado Asiático Os índices asiáticos começaram a sessão de hoje de forma mista. Com o S&P/ASX 200 e Kospi a...
