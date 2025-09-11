Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 06/09/2021
Mercado Asiático Os índices asiáticos começaram a sessão de hoje de forma mista. Com o S&P/ASX 200 e Kospi a...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado Asiático Os índices asiáticos começaram a sessão de hoje de forma mista. Com o S&P/ASX 200 e Kospi a...
O relatório do NFP de Agosto e a reunião da OPEP+ marcaram esta semana e desencadearam períodos de maior volatilidade no mercado,...
O relatório do NFP de Agosto e a reunião da OPEP+ marcaram esta semana e desencadearam períodos de maior volatilidade no mercado,...
O índice ISM de serviços de Agosto caiu para 61,7 face aos 64,1 pts registados no mês passado. Contudo, o resultado foi ligeiramente...
O índice ISM de serviços de Agosto caiu para 61,7 face aos 64,1 pts registados no mês passado. Contudo, o resultado foi ligeiramente...
O relatório do NFP para Agosto foi divulgado hoje. Os dados, há muito aguardados, surpreenderam pelo lado negativo, uma vez que o número...
O relatório do NFP para Agosto foi divulgado hoje. Os dados, há muito aguardados, surpreenderam pelo lado negativo, uma vez que o número...
O último relatório do NFP revelou-se bastante positivo, mas será que este irá demonstrar uma continuação de recuperação...
O último relatório do NFP revelou-se bastante positivo, mas será que este irá demonstrar uma continuação de recuperação...
Os índices europeus têm estado a ser negociados de forma lateralizada, contudo, o PSI-20 encontra-se a registar perdas na ordem dos 0,5% e...
Os índices europeus têm estado a ser negociados de forma lateralizada, contudo, o PSI-20 encontra-se a registar perdas na ordem dos 0,5% e...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a marca dos 15.850 pts Delivery Hero consegue angariar 1,25 mil milhões...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a marca dos 15.850 pts Delivery Hero consegue angariar 1,25 mil milhões...
A demissão do primeiro-ministro japonês Suga acabou por apanhar os mercados de surpresa. Na verdade, foi um político que teve pouca...
A demissão do primeiro-ministro japonês Suga acabou por apanhar os mercados de surpresa. Na verdade, foi um político que teve pouca...
Índices europeus seguem lateralizados Relatório do NFP referente a Agosto será divulgado às 13:30 Índices...
Índices europeus seguem lateralizados Relatório do NFP referente a Agosto será divulgado às 13:30 Índices...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 subiu 0,28%, Dow Jones...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador