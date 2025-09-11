Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/09/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 subiu 0,28%, Dow Jones...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Crude WTI está a valorizar quase 2,5%, enquanto que o Brent está a ganhar mais de 2,0% durante a sessão de hoje. O movimento de...
S&P 500 continua a ser negociado perto dos seus máximos históricos Pedidos de subsídio de desemprego abaixo das previsões Hormel...
Alibaba (BABA.US) é uma das gigantes tecnológicas chinesas com presença em setores como o comércio eletrônico, nuvem,...
Os pedidos semanais de subsídio de desemprego dos EUA foram divulgados antes da abertura do mercado norte-americano. O relatório mostrou...
Expectativas relativamente elevadas em relação ao relatório do NFP de Agosto Powell continua a arrastar a decisão,...
O sentimento otimista no mercado dos cripto-ativos tem se prolongado durante a sessão de ontem, depois da sessão passada ter-se revelado...
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo, apesar do desempenho misto durante a sessão asiática. O índice...
