Índice de Manufatura de Dallas abaixo das expectativas
Atividade Industrial do Fed de Dallas Atual: -1,8% (previsão 0,9%, anterior 0,9%) O setor industrial na região de Dallas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Dados de Vendas de Novas Casas: Vendas de novas casas em julho: leitura atual 652 mil (previsão 630 mil) Vendas de novas casas...
O início da sessão de hoje em Wall Street é marcado por um leve pessimismo, resultado da realização de lucros após...
Os preços do gás natural fecham o gap de rolagem em meio às expectativas de uma queda significativa na demanda. O gás natural...
Os futuros dos EUA apresentam correção para baixo após os ganhos de sexta-feira, após as declarações do presidente...
Trade do Dia: USDJPY (25.08.2025) Fatos O USDJPY interrompeu seu declínio próximo à Média Móvel...
DE40: Correção inicial após euforia do Jackson Hole O discurso de Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira passada gerou euforia...
Última Hora: Índice Ifo de Confiança Empresarial da Alemanha acima do esperado – EURUSD abaixo de 1,17 O Índice de...
Gráfico do Dia: USDIDX (25.08.2025) O índice do dólar norte-americano (USDIDX) apagou os ganhos iniciais da sessão asiática...
O discurso dovish do presidente do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole desencadeou uma grande reacomodação nos mercados, já...
Wall Street encerrou a semana passada com forte recuperação (S&P 500: +1,5%, Nasdaq: +1,9%, DJIA: +1,9%, Russell: +3,86%) em resposta...
Ações nos EUA Os índices norte-americanos tiveram uma sessão brilhante: Nasdaq 100 e S&P 500 subiram cerca de...
O índice das empresas de menor capitalização registra uma forte valorização após o discurso de Jerome Powell....
Os índices acionários chineses avançam embalados pelo otimismo global, pela fraqueza do dólar norte-americano (que aumenta...
Um dos principais eventos para os mercados financeiros globais, o Simpósio Econômico de Jackson Hole, já ficou para trás. O...
O Canadá aplicará isenção tarifária a muitos produtos dos EUA sob o acordo USMCA e removerá tarifas retaliatórias...
🗽 Wall Street se recupera após comentários dovish de Powell em Jackson Hole Os futuros do Dow Jones Industrial Average avançam...
Fatos: O NZDUSD caiu abaixo do nível de suporte em torno de 0,5900, que vinha se mantendo desde abril. No gráfico D1, a EMA30 cruzou...
Presidente do Fed, Jerome Powell, discursa em Jackson Hole: tom mais dovish impulsiona EURUSD 🏛️📈 O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell,...
