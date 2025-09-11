ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O IPC dos EUA muito acima do esperado🗽EURO em queda
Dados do IPC dos EUA – Janeiro IPC Anual (YoY): 3,0% (Previsão: 2,9%, Anterior: 2,9%) IPC Mensal (MoM): 0,5% (Previsão: 0,3%,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Dados do IPC dos EUA – Janeiro IPC Anual (YoY): 3,0% (Previsão: 2,9%, Anterior: 2,9%) IPC Mensal (MoM): 0,5% (Previsão: 0,3%,...
Nesta quarta-feira, o Escritório de Estatísticas Trabalhistas dos EUA divulgará o relatório do Índice de Preços...
Os dados do IPC dos EUA são fundamentais para avaliar a inflação e direcionar as políticas monetárias da Reserva Federal,...
As ações da gigante holandesa de cervejas Heineken saltaram mais de 12% após a divulgação dos resultados do primeiro...
Os mercados de ações europeus estão em tendência de alta antes do CPI, DAX retorna à máxima histórica Lucros...
O que esperar dos principais dados econômicos dos EUA❓ Às 10h30, os investidores receberão os dados mais recentes de inflação...
O Índice Hang Seng subiu 1,6% hoje, impulsionado principalmente pelo rali das ações de tecnologia, à medida que o otimismo...
Sinais de Alta Emergindo? Reação em Suporte-Chave: O preço da prata mostrou recuperação ao testar o limite inferior...
Todos os olhos estarão voltados para os dados do IPC dos EUA e para o segundo dia do testemunho do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso....
As ações de Hong Kong dispararam mais de 2%, impulsionadas por um notável rali do setor de tecnologia, com as ações...
Os mercados dos EUA fecharam de forma mista durante o testemunho de Jerome Powell. O Dow Jones Industrial Average encerrou estável, o S&P 500...
As ações da Intel registraram forte alta após os comentários do vice-presidente JD Vance sobre a fabricação doméstica...
As ações da Apple registram alta de 3%, impulsionadas pela nova parceria estratégica com a Alibaba e pela expansão da linha...
Os índices dos EUA apresentam quedas moderadas (US2000 -0,90%, US100 -0,46%), enquanto os mercados europeus registram resultados mistos, com...
O mundo financeiro voltou sua atenção para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto ele apresentava seu relatório...
Petróleo: O mercado acredita que as sanções ao petróleo russo estão começando a ter efeito, o que pode...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
Contexto: A formação de ombros e cabeça invertidos apareceu no gráfico O preço está acima da média...
Coca-Cola divulgou hoje seus resultados do 4T24. Um dos maiores produtores de refrigerantes rompeu sua sequência negativa do trimestre anterior,...
Canadá - Licenças de construção para dezembro: real 11% vs previsão 1,4% MoM; anterior -5,9% MoM; Fonte:...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador