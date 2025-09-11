3 Mercados que deve acompanhar : US500, OURO, DE30
US500 Vamos começar a análise de hoje com o índice americano - S&P500 (US500). Olhando para o gráfico diário...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar anulou todos os ganhos desta manhã e está atualmente a perder força face às principais moedas. O par EURUSD...
Todo o setor de luxo entrou em colapso há duas semanas, e por uma boa razão, a procura chinesa tem sido uma preocupação e o...
Índices europeus anulam os ganhos iniciais DE30 volta a posicionar-se abaixo dos 15.900 pts, depois de não ter conseguido...
A bolsa portuguesa arranca hoje em terreno positivo e consegue acompanhar a tendência geral de alta dos pares europeus. O PSI-20 valoriza cerca de...
A aproximação do furacão Ida na Costa do Golfo dos EUA durante o fim-de-semana provocou períodos de maior volatilidade no mercado...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o relatório do ADP apresente um aumento de 615 mil empregos durante Agosto Reunião...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 0,13%, o Dow Jones caiu...
O índice de confiança dos consumidores realizado pelo conference board foi divulgado esta terça-feira e apresentou uma descida para...
