A confiança dos consumidores cai para o nível mais baixo desde Fevereiro
O índice de confiança dos consumidores realizado pelo conference board foi divulgado esta terça-feira e apresentou uma descida para...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Ethereum conseguiu quebrar acima de uma importante zona de resistência durante a sessão de hoje, enquanto o interesse por parte dos...
A taxa de crescimento dos utilizadores do Facebook está a abrandar, mas isto é mais do que compensado pelo crescimento da monetização. Em...
Dados económicos fracos sobre a economia norte-americana Ações da Zoom (ZM.US) reagem em baixa após as fracas previsões...
O índice de Confiança do Consumidor realizaod pelo Conference Board apresentou uma queda para 113,8 em Agosto em relação aos...
Petróleo Os preços do petróleo aumentaram após o furacão Ida ter atingiod a costa do Golfo dos EUA. Quase 2 milhões...
Crescimento do PIB Anualizado no Canadá diminuiu para -1,10% no segundo trimestre de 2021, de 5,50% no primeiro trimestre de 2021. Numa base mensal,...
A sessão europeia começou de forma positiva, mas a situação acabou por mudar significativamente durante a tarde. Por um lado,...
Índices europeus seguem em alta DE30 testa a marca dos 16.000 pts A Deutsche Wohnen recomenda aos acionistas que aceitem...
Flash CPI data from the euro area for the month of August has just been released. Markets expected a print of 2.7% YoY (vs previously: 2.2% YoY). Meanwhile,...
