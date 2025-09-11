EURUSD segue indiferente apesar da divulgação do relatório do IPC na Zona Euro
O relatório sobre o IPC da Zona Euro para o mês de Agosto acabam de ser divulgados. Os mercados esperavam um aumento de 2,7% A/A (vs....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
No lado das principais moedas, o dólar australiano e o dólar neozelandês registam o melhor desempenho durante a sessão de hoje....
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório sobre a inflação na Zona euro Relatório...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações de forma mista. S&P 500 ganhou 0,43%, Nasdaq adicionou...
As ações da Li Auto (LI.US) estão a registar quedas de 6% durante a sessão de hoje depois da fabricante chinesa de veículos...
O sentimento otimista prevalece no mercado dos EUA. As declarações da última sexta-feira em Jackson Hole de Powell acabaram por...
S&P 500 e Nasdaq 100 batem novos máximos históricos Japão decide suspender o uso da vacina da Moderna (MRNA.US) contra a...
Algumas moedas dos mercados emergentes têm hoje um desempenho notável, embora seja de notar que a volatilidade é limitada, uma vez...
A semana começa relativamente calma, depois de uma sessão de sexta-feira mais agitada. O discurso de Powell durante o simpósio de...
O governo chinês volta a ameaçar com novas medidas restritivas sobre o mercado dos cripto-ativos As trocas de Bitcoin e Ethereum continuar...
