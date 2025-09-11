Cripto-ativos: Bitcoin começa a dar sinais de abrandamento
O governo chinês volta a ameaçar com novas medidas restritivas sobre o mercado dos cripto-ativos As trocas de Bitcoin e Ethereum continuar...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação na Alemanha subiu de 3,80% em Julho para 3,90% em Agosto e em conformidade com as expectativas do mercado. O IPC mensal...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar a marca dos 15.900 pts, mas sem sucesso A Lufthansa pretende...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 5ª feira - 21:30 - AS...
O furacão Ida, uma tempestade tropical de categoria 4, começou a atingir a costa norte do Golfo do México durante o fim-de-semana....
PSI-20 começa as negociações de hoje de forma flat, valorizando pouco mais de 0,2% e acompanha os pares europeus. Durante a sessão...
Índices europeus seguem flat Relatório do CPI referente ao mês de Agosto na Alemanha Feriado nacional no...
Mercado Norte Americano Os índices dos Estados Unidos recuperaram durante a sessão de sexta-feira depois de Powell se ter agarrado à...
Fed economic symposium in Jackson Hole will be over after the weekend and the markets' attention will return to data. US jobs data for August is key...
