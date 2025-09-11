Três mercados a observar na próxima semana (27.08.2021)
Fed economic symposium in Jackson Hole will be over after the weekend and the markets' attention will return to data. US jobs data for August is key...
A negociação envolve risco significativo de perda de capital.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices de acções dos EUA subiram após o discurso de Powell, há muito esperado, quando o presidente da Fed...
O texto do discurso de Powell acaba de ser divulgado. No momento, o presidente Fed está a proferir o seu discurso. Abaixo apresentamos os pontos-chave: Poderia...
Os mercados de acções dos EUA abrem ligeiramente em alta O simpósio de Jackson Hole começa hoje O...
O dólar americano ganhou significativamente nos últimos minutos após os comentários de Mester. A Presidente e CEO da Fed...
O dólar americano recua ligeiramente, o ouro ganha enquanto os futuros dos EUA negoceiam sem direção - este é o estado...
O índice de preços PCE core dos EUA, a medida de inflação favorita da Fed, acaba de ser lançado....
Caro cliente, As criptomoedas têm recuperado fortemente nos últimos tempos, com o Ethereum a duplicar desde que atingiu mínimos...
A bolsa portuguesa segue a desvalorizar cerca de 0,2% durante esta sessão de sexta-feir e acompanha a tendência geral nos pares europeus,...
Índices europeus seguem mistos DE30 testa a zona dos 15.800 pts Vonovia pretende lançar uma oferta de obrigações...
