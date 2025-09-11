DE30: Selling pressure eases
O índice de referência alemão tem vindo a ser apoiado a curto prazo pela retração de Fibonacci nos 61,8%. Gráfico...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As minutas da última reunião de Julho do BCE foram divulgados durante o final da manhã. Destaques do relatório: Os decisores...
Os mercados têm-se focado em vários fatores que estão, de certa forma, relacionados entre si e a resposta para as várias questões...
Airbus (AIR.DE), um dos maiores fabricantes do mundo, conseguiu resistir à pandemia e continua a beneficiar das dificuldades que o seu principal...
Índices europeus seguem em baixa DE30 atinge mínimos da última semana Delivery Hero apresenta uma perda do EBITDA...
O par USDCAD registou alguns ganhos no final da semana passada. No entanto, o sentimento sobre o par sofreu uma reviravolta durante a última sexta-feira. Analisando...
Índices europeus começaram as negociações em baixa Divulgação das minutas da última reunião...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações a em máximos históricos. O S&P 500...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas com os seguintes pontos: Entrada:1.1732 Target:1.1400 Stop:...
